L’Europa investe oltre 7 miliardi su ricerca, innovazione e competitività

MeteoWeb

La Commissione UE ha annunciato un investimento di 7,3 miliardi di euro con il programma Horizon Europe 2025 per rafforzare la ricerca, l’innovazione e la competitività globale dell’UE. Lo scopo è attrarre e trattenere i migliori ricercatori, sostenere le transizioni verde e digitale, e migliorare la vita dei cittadini europei. Come già annunciato, al nuovo progetto pilota “Scegli l’Europa” per attrarre in Europa i ricercatori andranno 500 milioni tra il 2025 e il 2027.