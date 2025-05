Liberata Totta, rara tartaruga Caretta caretta: torna in mare dal tombolo della Feniglia

MeteoWeb

Rimesso in libertà, in mare, dal tombolo della Feniglia, presso Orbetello, un giovane esemplare di Caretta caretta, dopo un periodo di cura presso il centro di Recupero Tartarughe Marine di Grosseto gestito dall’associazione tartAmare. La tartaruga, a cui è stato dato il nome Totta, è stata rilasciata sulla spiaggia e si è diretta rapidamente in acqua, raggiungendo rapidamente il largo. Organizzato in collaborazione con il Comune di Orbetello, l’evento ha ribadito l’importanza della conservazione delle tartarughe marine e il ruolo attivo della comunità locale nella salvaguardia di queste specie. L’evento viene inoltre sottolineato come importante per la tutela delle tartarughe marine e la sensibilizzazione sulle minacce agli ecosistemi marini.

La cerimonia di liberazione è stata ospitata dallo stabilimento La Capannuccia con esponenti della capitaneria di porto di Orbetello e Porto Santo Stefano, dei carabinieri forestali di Grosseto, del Nucleo Cites dei carabinieri di Arezzo e dell’assessore Luca Minucci di Orbetello. Nella circostanza si sono tenuti anche laboratori per sensibilizzare il pubblico sulle varie minacce che le tartarughe marine devono affrontare e, visto l’inizio imminente della stagione di nidificazione sulle nostre coste, si è anche fatto un focus sulle abitudini riproduttive di questi rettilinei.