Life Sciences: convegno alla Cattolica di Milano su sfide e opportunità nel settore Pharma e Biomed

MeteoWeb

E’ stato organizzato il convegno “Le professioni legali nel mondo delle Life Sciences. Sfide e opportunità”. L’evento si terrà Mercoledì 7 maggio 2025, ore 15.00-18.00 nell’ Aula G.127 Pio XI – Largo Gemelli, 1 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il convegno sarà l’occasione per presentare la prima edizione del Corso Executive in “Diritto e Scienze della Vita. Profili giuridici dei mondi pharma & medical devices”. Il Corso, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale (ASGP), in collaborazione con gli studi legali Portolano Cavallo e Carnà & Partners, ha l’obiettivo di formare a 360 gradi avvocati, giuristi di impresa, operatori giuridici nel settore farmaceutico e dei dispositivi medicali.

Quali sono le competenze legali richieste per operare nel settore Pharma e BioMed? Ne parleranno Stefano Solimano, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore; Matteo Caputo, Ordinario di Diritto Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Ascensionato Carnà, Partner dello Studio Associato Carnà & Partners; Federico Esposito, Vice President Legal & Compliance di Chiesi; Alessandra Fidone, Legal Affairs Director di Zambon; Laura Orlando, Italy Managing Partner di Herbert Smith Freehills ed Elisa Stefanini, Partner di Portolano Cavallo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.