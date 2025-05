L’Italia sotto la neve a maggio: ecco cosa accadde nel 2019

MeteoWeb

Tra il 4 e il 6 maggio 2019 l’Italia è stata teatro di un evento meteorologico straordinario, tanto potente quanto anomalo per il periodo. Una vera e propria ondata di gelo artico, piombata sul Mediterraneo quando ormai si era già entrati nella piena primavera, ha riportato l’inverno in molte regioni italiane, causando disagi, danni e lasciando un’impronta indelebile nella memoria climatica del nostro Paese.

Un’irruzione fredda eccezionale per tempistica e intensità

In quei giorni di inizio maggio, mentre molte zone dell’Europa centro-settentrionale venivano investite da masse d’aria gelida provenienti dal Polo, l’Italia si è trovata improvvisamente esposta a un’irruzione artica dalle caratteristiche rare. L’aria fredda si è riversata nel Mediterraneo sfruttando due delle principali “porte” orografiche: la Porta del Rodano e la Porta della Bora. Il risultato è stato un crollo termico repentino, anche di 10-15°C in meno nel giro di 24 ore, e condizioni meteo decisamente invernali.

Temperature invernali e neve a bassa quota: un ritorno al passato

Una delle caratteristiche più notevoli dell’evento fu il crollo delle temperature a livelli tipici di febbraio, con valori minimi prossimi o inferiori allo zero anche in pianura. A Torino Venaria, ad esempio, si toccarono i -1,7°C, mentre molte località della Pianura Padana registrarono valori attorno allo zero.

In Emilia-Romagna la neve scese fino a 200 metri di altitudine, con accumuli da record per maggio: a Prignano sulla Secchia (557 m) si accumularono 41 cm di neve, mentre a Castelnovo ne’ Monti (741 m) se ne contarono 35. Sull’Appennino romagnolo, oltre i 1000 metri, si superarono i 50 cm di manto nevoso.

Venti forti e gelate: il colpo di grazia per le colture

L’ondata di freddo non si limitò alle temperature e alla neve. L’arrivo dell’aria fredda fu accompagnato da venti burrascosi, con raffiche oltre i 100 km/h in aree come Trieste e la Liguria. Le gelate notturne causarono gravi danni all’agricoltura: frutteti e coltivazioni primaverili subirono perdite ingenti.

Le regioni più colpite: Nord Italia sotto assedio

L’evento colpì soprattutto il Nord Italia:

Emilia-Romagna : fu l’epicentro della neve fuori stagione, con nevicate a bassa quota e accumuli record.

: fu l’epicentro della neve fuori stagione, con e accumuli record. Veneto : maggio risultò tra i più freddi e piovosi degli ultimi trent’anni. Coinvolte le zone pedemontane e collinari .

: maggio risultò tra i più degli ultimi trent’anni. Coinvolte le . Lombardia, Piemonte, Liguria : gelate diffuse, temperature sotto la media e neve a quote insolitamente basse.

: gelate diffuse, e neve a quote insolitamente basse. Appennino centrale (Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana): nevicate tardive interessarono aree collinari e montane.

Un evento storico: paragoni con il 1957 e il 1861

L’ondata artica del 2019 è stata paragonata a quella del 5 maggio 1957, quando una colata artica portò la neve fino in pianura. Per trovare un evento simile con nevicate così abbondanti a maggio bisogna tornare al 1861. L’anomalia termica fu di circa -2,3°C rispetto alla media mensile, rendendo maggio 2019 uno dei più freddi degli ultimi decenni.

Ripercussioni e impatti

Le ripercussioni economiche furono considerevoli: le colture agricole primaverili subirono danni diffusi, e non mancarono disagi alla popolazione, colta di sorpresa da un clima tipicamente invernale. Anche l’Europa centrale visse giorni di gelo, con nevicate fino in pianura in diverse aree del continente.

Conclusioni: maggio 2019, una primavera dimenticata

L’ondata artica del maggio 2019 è stata molto più di un semplice capriccio atmosferico. È stata una prova tangibile della crescente instabilità climatica e della possibilità che anche in primavera si verifichino eventi estremi. Tra freddo record, neve abbondante e gelate dannose, quel breve ma intenso episodio ha ricordato a tutti quanto il clima sia capace di sorprendere anche fuori stagione.

