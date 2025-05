Spettacolo celeste: la Luna incontra Giove in una brillante congiunzione

MeteoWeb

Stasera una delle ultime occasioni per osservare Giove, il gigante gassoso del nostro Sistema Solare, in una congiunzione ravvicinata con la Luna crescente. Questo evento astronomico si presenta nel cielo occidentale, durante il crepuscolo serale, all’interno della costellazione del Toro. Giove, ormai basso sull’orizzonte, tramonta poco prima della sottile falce lunare, regalando agli osservatori un’affascinante scena celeste, benché di difficile visibilità per via della luminosità residua del sole.

La Luna e Giove

La Luna, unico satellite naturale della Terra, è un corpo celeste che ha da sempre affascinato l’umanità per la sua vicinanza e per il suo ciclo di fasi che scandisce il tempo sulla Terra. In questa occasione, la Luna si presenta come una sottile falce crescente, fase in cui la parte illuminata dal Sole appare come un piccolo arco, segno che si avvicina al Primo Quarto. Questa particolare fase permette di osservare con più facilità dettagli sulla superficie lunare grazie al contrasto tra la luce e le ombre che disegnano crateri e montagne. La Luna si trova nella costellazione del Toro, un’area del cielo ben riconoscibile grazie alle stelle brillanti delle Iadi e alle celebri Pleiadi.

Giove, invece, è il pianeta più grande del Sistema Solare, famoso per la sua massa imponente e per la sua atmosfera composta principalmente da idrogeno ed elio. La sua caratteristica più nota è la Grande Macchia Rossa, una tempesta gigantesca visibile anche con telescopi amatoriali. Durante la congiunzione, Giove appare vicino alla Luna, anche se molto più distante nello Spazio: la sua posizione nel Toro lo rende osservabile poco prima del tramonto, benché la luce del crepuscolo renda la sua osservazione più impegnativa. Tuttavia, la vicinanza apparente con la Luna aiuta gli appassionati e gli astrofili a localizzarlo più facilmente nel cielo.