La Luna “scivola” verso Sud, raro plenilunio a giugno

MeteoWeb

Non tutte le lune piene sono uguali. Anche se la Luna sembra seguirci ogni mese con regolarità, la sua posizione nel cielo varia sensibilmente da ciclo a ciclo. A giugno, la Luna raggiungerà il punto più meridionale del suo cammino visibile da quasi 20 anni: un evento raro, risultato della complessa danza celeste che coinvolge l’orbita lunare.

L’orbita inclinata della Luna

La peculiarità dell’evento risiede nell’inclinazione dell’orbita lunare: 5,15 gradi rispetto all’eclittica, cioè il piano dell’orbita terrestre attorno al Sole. Ciò porta la Luna a “oscillare” tra i 28,65 gradi di declinazione Nord e Sud nel cielo, a causa della somma di questa inclinazione con quella dell’asse terrestre (23,5°). Il risultato? In determinati anni, la Luna può apparire insolitamente alta o bassa nel cielo notturno.

Il 2025 è uno di quegli anni particolari. Sta per culminare un ciclo noto come Major Lunar Standstill (lunistizio maggiore), che si ripete ogni 18,6 anni. Durante queste fasi, la variazione della declinazione della Luna raggiunge il massimo possibile, rendendo i suoi estremi visivi ancora più marcati. Il precedente “lunistizio maggiore” si è verificato nel 2006; il nodo successivo è stato attraversato il 29 gennaio 2025, segnando un altro momento cruciale nel ciclo.

Giugno: la Luna piena del Sud

Il plenilunio di giugno cadrà tra il 10 e l’11 del mese, solo 10 giorni prima del solstizio d’estate boreale (e del solstizio invernale nell’emisfero sud). Per gli osservatori dell’emisfero settentrionale, la Luna sembrerà rasentare l’orizzonte meridionale, sfiorando la linea degli alberi o addirittura non sorgendo affatto, come accadrà in alcune regioni a latitudini estreme come Alaska, Islanda e Groenlandia. Al contrario, l’emisfero Sud vivrà la propria “Lunga Notte della Luna”, con il nostro satellite che sorgerà alto e luminoso nel cielo invernale.

Non solo altezza: le occultazioni stellari

Questo periodo coincide anche con una fase rara di occultazioni: eventi in cui la Luna passa davanti a stelle brillanti, oscurandole temporaneamente. Il 6 giugno, per esempio, la Luna occulterà Spica in Tasmania e Nuova Zelanda del Sud. Il 10 giugno toccherà ad Antares, visibile in Australia e Nuova Zelanda. A luglio sarà la volta di Regolo. In questa fase, 3 delle 4 stelle di magnitudine apparente elevata lungo l’attuale percorso lunare verranno oscurate. Solo Aldebaran resterà fuori da questa “parata”.