Lutto nel calcio, morto a 31 anni il centrocampista Gadi Kinda: lottava contro una malattia

Il calciatore israeliano Gadi Kinda è morto all’età di 31 anni per una malattia non resa nota. “Il calcio israeliano ha perso oggi non solo un giocatore di talento, ma anche una persona amata e stimata”, si legge in un post pubblicato martedì dalla federazione calcistica israeliana su X. Kinda era sposato e aveva due figlie, secondo quanto riportato dal portale Ynet. Nato ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, da genitori ebrei, era emigrato in Israele con la famiglia da bambino. Il centrocampista ha giocato per l’Ashdod, il Beitar Jerusalem, lo Sporting Kansas City negli Stati Uniti e il Maccabi Haifa. Ha collezionato 10 presenze con la nazionale israeliana.