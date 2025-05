Macfrut 2025, ANBI protagonista nell’ultima giornata: innovazione, agricoltura e Comunità Energetiche

MeteoWeb

Saranno ancora innovazione e ricerca ad essere protagonisti nello spazio ANBI, giovedì 8 Maggio, nell’ultima giornata di Macfrut all’interno dell’Expo Centre di Rimini. Si partirà (ore 10.30) con una sessione sul tema “Agricoltura resiliente: strategie di difesa attiva e passiva contro gli stress climatici”, cui interverranno, fra gli altri, il Presidente di ASNACODI, Albano Agapiti ed il Segretario Generale di “Irrigants d’Europe”, Adriano Battilani. Dalle ore 11.30 si parlerà “Verso le Comunità Energetiche Rinnovabili: il contributo del C.E.A. per i Consorzi di bonifica”, mentre nel primo pomeriggio (ore 14.30) sarà la volta dell’”Agronomia moderna: DSS, sensoristica e digital twin in agricoltura” con la presentazione di soluzioni proposte da Università, enti di ricerca ed aziende private.

Al termine, la parola finale ad una partecipazione ANBI di significativo successo sarà affidata alla visita guidata nell’area dimostrativa “Acqua Campus” per presentare il progetto “Watermellon” e nuovi sistemi colturali.

Le dichiarazioni

“Missione compiuta – conclude Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Volevamo dare visibilità al costante impegno del mondo dei Consorzi di bonifica ed irrigazione in ricerca e sperimentazione e l’obiettivo è stato raggiunto. Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie abbiamo indicato una strada verso una sostenibilità, che sappia essere ambientale, ma anche economica e sociale”.

“Da domani – aggiunge in chiusura Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – torneremo ad insistere per soluzioni infrastrutturali, ad iniziare dal Piano Bacini Idrici Multifunzionali, indispensabili per il futuro dell’intera comunità. L’ormai prossima Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione sarà un ulteriore momento di divulgazione in un Paese, dove il territorio e le sue ricchezze devono essere al centro del modello di sviluppo”.