Macfrut 2025, Women4AgroInnovation: il contributo delle donne per un’agricoltura europea più sostenibile e digitale

MeteoWeb

Innovazione, sostenibilità e ruolo centrale delle donne nel settore agricolo: questi i temi che hanno caratterizzato il convegno Women4AgroInnovation, svoltosi oggi nell’ambito di Macfrut presso l’Area Meeting della Fiera di Rimini. L’iniziativa, organizzata da Image Line® in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, rientra nel progetto CAP4AgroInnovation – Agrifood Edition, cofinanziato dall’Unione Europea. L’evento ha visto due momenti principali di approfondimento, dopo un’introduzione a cura di Maria Carola Gullino, presidente dell’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, di Simona Palermo, responsabile della Business Unit Progetti Speciali e CSR di Image Line® e di Simona Caselli, capo degli Affari Europei di Legacoop Agroalimentare.

Le speaker hanno ricordato i dati elaborati dal CREA, secondo cui “sono molteplici e diversificate le funzioni svolte dalle donne in ambito agricolo, con ruoli spesso non adeguatamente riconosciuti: dalle imprenditrici agricole (circa 366mila pari al 31,5% del totale), alle lavoratrici dipendenti (circa 470 mila pari al 32% del totale della manodopera), fino alle donne impegnate nel supporto tecnico e scientifico al mondo agricolo, nella trasformazione e somministrazione dei prodotti alimentare”. Le donne contribuiscono ad una nuova visione dell’agricoltura, più attenta alla sostenibilità, alla biodiversità, all’innovazione e alla rigenerazione dei territori rurali, promuovendo pratiche agricole più inclusive e rispettose dell’ambiente, in grado di valorizzare il forte legame con il territorio e con le tradizioni culturali rurali.

La prima sessione, dal titolo “Inspiring Agroinnovation Talks”, nella quale si sono esplorati argomenti quali l’agricoltura spaziale, la salute delle piante e gli scenari futuri dell’agritech e delle agroenergie alla presenza di esperte di rilievo come Stefania De Pascale, professoressa di Orticoltura e Floricoltura presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e componente del Consiglio Direttivo dell’Accademia dei Georgofili, Maria Lodovica Gullino, ordinario di Patologia Vegetale, responsabile scientifico del Festival dell’Agricoltura Coltivato, presidente dell’associazione weTree ed ex presidentessa dell’International Society for Plant Pathology e Francesca Valenti, Ph.D., Eng., professoressa di Meccanica Agraria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Gli altri eventi

A seguire, il panel “Learn, Practice, Share” ha coinvolto in una vivace tavola rotonda personalità del mondo agroalimentare tra cui Anna Giacovelli, Business Development manager di Giacovelli Srl, Giorgia Morara, Coordinamento Qualità del Gruppo Agribologna e Raffaella Quadretti, giornalista, direttrice di MyFruit e Project leader di Fruit Gourmet. La discussione, moderata dalla giornalista esperta di innovazione Eleonora Chioda, si è concentrata sulla condivisione di strategie operative e casi di successo nell’ambito di pratiche agricole innovative e sostenibili.

Durante l’evento, Maria Carola Gullino, Michela Dongi e Claudia Ferreyra dell’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta hanno sottolineato: “Women4AgroInnovation è stata un’occasione unica per condividere idee e strategie già realtà nel nostro settore. In un contesto che abbraccia agritech, sicurezza alimentare ed economia circolare, è fondamentale che le donne portino la loro visione e passione. Il settore ortofrutticolo è oggi al centro di profondi cambiamenti, e le donne devono essere protagoniste di questo processo”.

Simona Palermo, Responsabile della Business Unit Progetti Speciali e CSR di Image Line®, ha commentato così il progetto CAP4AgroInnovation, di cui l’evento svoltosi oggi è una tappa fondamentale: “CAP4AgroInnovation rappresenta la testimonianza concreta dell’impegno di Image Line a favore di un’agricoltura digitale, sostenibile e inclusiva. Con eventi come Women4AgroInnovation vogliamo mettere in luce il ruolo essenziale delle donne per il futuro del settore agricolo europeo, favorendo un dialogo diretto e stimolante tra esperti e operatori del comparto”.

L’evento è stato anche occasione per rilanciare “Futura terra”, il podcast realizzato da Image Line® in collaborazione con Chora Media, che esplora come le tecnologie avanzate – dall’intelligenza artificiale ai satelliti – possano dialogare con la conoscenza agricola tradizionale per affrontare le sfide globali della sostenibilità. Tutti gli episodi sono disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme streaming.