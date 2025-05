Maggio Museale 2025 alla Sapienza: musei, laboratori e concerti per una giornata di cultura gratuita

MeteoWeb

Con l’evento Maggio museale, i musei di Sapienza accoglieranno i visitatori già a partire dalle ore 15.00, offrendo a famiglie, bambini e al grande pubblico, la possibilità di scoprire e ammirare le loro collezioni in maniera completamente gratuita e di prendere parte a divertenti e coinvolgenti laboratori ludico-didattici e a visite guidate. Questa anticipazione delle attività dei Musei di Sapienza confluisce poi nel programma della Notte dei Musei 2025, che vedrà due concerti, uno alle ore 20 con la Salt Street Band sulla terrazza del Rettorato e un altro alle 21.30 con il Coro polifonico MuSa in Aula Ginestra a Chimica e proseguirà fino alle ore 24.00 con una vasta offerta di mostre, eventi, visite guidate tematiche e numerosi laboratori insieme ad altre iniziative di promozione culturale.

L’evento segna l’ottava edizione del Maggio museale del Pms e rappresenta un’occasione unica per vivere in modo alternativo lo spazio universitario, dando la possibilità ad un pubblico ampio e variegato di prendere parte a un momento di scoperta, divertimento e incontro dalle prime ore del pomeriggio sino a sera tarda. Valore aggiunto è la facilità di accesso agli spazi del Polo, grazie alla possibilità di parcheggio all’interno della città universitaria e all’apertura di due ingressi, il primo in piazzale Aldo Moro 5 e il secondo in viale dell’Università 38. Inoltre, la vicinanza dei numerosi musei permette di raggiungere rapidamente e visitare senza sforzi una vasta gamma di strutture e collezioni.

Sarà possibile visitare 16 musei della Sapienza: Anatomia comparata (via A. Borelli 50), Anatomia patologica (edificio di Patologia generale – Viale Regina Elena 324), Antichità etrusche e italiche, Arte classica, Chimica, Erbario, Fisica, Geografia, Merceologia (Via del Castro Laurenziano 9), Museo laboratorio Arte contemporanea, Origini, Orto botanico (eccezionalmente ospitato in Città universitaria), Scienze della terra, Storia della Medicina (Viale dell’Università 32a), Vicino oriente Egitto e Mediterraneo, Zoologia (Piazzale Valerio Massimo 6). A questi si aggiunge per la prima volta anche la Collezione multimediale del Laboratorio Eurotales – Museo delle voci d’Europa ospitato nel museo dell’Arte classica. L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio dalle 15:00 alle 24:00.