Malore durante una partita di Volley: muore il padre di un giocatore

Il padre di un giocatore di pallavolo del Cuneo Volley è morto oggi a causa di un malore nei pressi del Pala200 di Settimo Torinese, dove si stava giocando la semifinale del campionato regionale Under 17 maschile tra la squadra cuneese e la Val Chisone. L’uomo è stato portato in ospedale ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. Il presidente Gabriele Costamagna, il consiglio di amministrazione del Cuneo Volley, i giocatori, lo staff e la società tutta “sono vicini alla famiglia in questo momento difficile. Ci stringiamo a Luca e facciamo a lui e alla famiglia un enorme abbraccio”.

