Malore sul Sentiero degli Dei: muore turista nel Salernitano

Nella giornata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto su richiesta dalla centrale operativa 118 di Salerno per un’escursionista colta da malore sul Sentiero degli Dei, in Costiera Amalfitana. Secondo quanto si apprende, la donna era nei pressi della mattonella 5 quando all’improvviso si è accasciata a terra. I compagni hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico e l’Elisoccorso 118 di Napoli. Vani i tentativi di rianimarla anche da parte dell’equipe sanitaria sbarcata al verricello dall’elicottero: per la 68enne di origini californiane non c’è stato nulla da fare.

La salma, dopo le opportune autorizzazioni, è stata trasferita su barella portatina a Nocelle di Positano in un intervento congiunto tra i tecnici del CNSAS e del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi).