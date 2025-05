Maltempo a Roma: forte temporale dal Tirreno, tempeste di fulmini e pioggia

MeteoWeb

Un forte temporale proveniente dal mar Tirreno sta colpendo Roma: la prima pioggia arriva nelle zone occidentali della città dopo una tempesta di fulmini e un temporale che ha assunto conformazione di tipo “V-Shaped” al largo della Capitale. Ha diluviato a Civitavecchia con temperatura crollata a +17°C, mentre a Roma siamo ancora a +19°C ma il maltempo è sempre più vicino.

Le immagini in diretta mostrano il temporale in arrivo su Roma dal Tirreno:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.