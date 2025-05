Maltempo Abruzzo, nubifragi a Teramo: allagamenti e danni | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio, un violento nubifragio ha interessato Teramo e le zone circostanti, costringendo i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo a realizzare oltre 15 interventi. In particolare, i pompieri sono intervenuti per prosciugare scantinati e rimuovere alberi e rami caduti sulle strade e anche in due scuole interessate da infiltrazioni di acqua piovana. Una squadra è intervenuta a Teramo, in via Flaiani, a seguito della caduta di un muretto di recinzione su alcune auto in sosta.

