Maltempo Abruzzo, a Tollo “danni da grandine, frane e caduta alberi” | FOTO

Un forte maltempo ha colpito nella mattinata di oggi l’Ortonese, in provincia di Chieti. A Tollo, il sindaco Angelo Radica comunica che ci sono stati ingenti danni a edifici, strade e soprattutto ai rinomati vigneti della zona. “Piogge torrenziali e grandinate si sono abbattute con forza su diverse aree, causando frane, smottamenti e la caduta di numerosi alberi. Le zone più colpite risultano essere quelle del Centro, Macchie, Perruna, Arielli e Colle Cavalieri, dove si registrano i danni maggiori. Particolarmente colpiti i vigneti, cuore pulsante dell’economia locale, il cui reale stato sarà visibile solo nei prossimi giorni, una volta che le condizioni atmosferiche permetteranno valutazioni più accurate”, afferma Radica.

A seguito dell’emergenza, il primo cittadino ha attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di intervento e assistenza. Il sindaco ha inoltre invitato la popolazione a segnalare eventuali danni a strutture o beni materiali inviando una Pec all’indirizzo comune.tollo@legalmail.it, oppure recandosi direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14. “La prossima settimana, una volta completata la stima dei danni e individuate con precisione le aree colpite – ha dichiarato Radica – provvederemo a formalizzare la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.

