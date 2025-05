Maltempo, alluvioni in Romania: località sommerse e centinaia di evacuati, una vittima | FOTO

MeteoWeb

Le piogge abbondanti degli ultimi giorni hanno provocato alluvioni in varie regioni della Romania, con centinaia di persone costrette a lasciare le loro case. Come riferiscono i media regionali, sono oltre 200 le località interessate dal maltempo in una trentina di distretti, con oltre 500 persone rimaste isolate. Le situazioni più critiche si registrano nei distretti di Botosani, Brasov, Kovasna, Vranca. Le alluvioni hanno causato danni e interruzioni su varie strade e linee ferroviarie. Sono in azione squadre di soccorritori, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per assistere le popolazioni colpite.

Come riferito dalle autorità, una persona è morta e un’altra è rimasta ferita, colpite da fulmini nel corso di un violento temporale.