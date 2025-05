Maltempo Arabia Saudita, Tabalah sommersa dalle piogge: inondazioni e gravi danni | VIDEO

MeteoWeb

Il 1° maggio 2025, la città di Tabalah, situata nella provincia di Asir, in Arabia Saudita, è stata colpita da violente inondazioni causate da piogge torrenziali. Le precipitazioni intense hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi, causando gravi danni alle infrastrutture e interrompendo la vita quotidiana della popolazione locale.​ Le autorità saudite avevano precedentemente emesso allerte meteo, avvertendo la popolazione del rischio di forti piogge e inondazioni improvvise in diverse regioni. Le autorità locali hanno mobilitato squadre di emergenza per assistere la popolazione colpita dal maltempo e valutare i danni.​

Arabia Saudita, inondazioni a Tabalah

