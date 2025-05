Maltempo, bomba d’acqua a Cavarzere: “coltivazioni di mais compromesse”

MeteoWeb

La bomba d’acqua che ha colpito il paese di Cavarzere ha causato gravi danni all’agricoltura locale: in poco più di mezz’ora sono caduti 93 millimetri di pioggia, compromettendo oltre 100 ettari di terreni coltivati a seminativi, in particolare quelli dedicati al mais, che era stato seminato da poco. Marco Liviero, presidente di Coldiretti Cavarzere, ha dichiarato: “è stata una vera e propria bomba d’acqua che ha dilavato i terreni appena seminati a mais. Le semine, già effettuate in ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, ora ci riportano al punto di partenza. Questo è un colpo durissimo per gli agricoltori in una zona fortemente vocata per la coltivazione di cereali, che si trovano a dover affrontare l’ennesima difficoltà”.