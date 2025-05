Maltempo Brasile, allerta in Amazzonia per gli alti livelli dei fiumi

MeteoWeb

Venti dei 62 comuni di Amazonas, il più grande stato dell’Amazzonia brasiliana, sono in situazione di emergenza e altri 37 sono stati dichiarati in stato di allerta a causa delle alluvioni provocate dagli alti livelli dei fiumi nella regione, che negli ultimi due anni ha attraversato periodi di intensa siccità. La preoccupazione è ora per il forte aumento dei livelli dell’acqua. Secondo il bollettino diffuso dal Comitato permanente di fronte agli eventi climatici e ambientali ad Amazonas, le inondazioni hanno finora colpito 52.300 famiglie, con circa 209.000 persone direttamente interessate.

Secondo l’agenzia, la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi giorni, poiché si prevede che i livelli dei fiumi continueranno a salire e raggiungeranno i loro picchi a giugno.