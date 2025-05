Maltempo in Brasile: forti piogge e allagamenti a Recife | FOTO

MeteoWeb

La notte di mercoledì 14 maggio, l’area di Recife, nel Nord/Est del Brasile, è stata colpita da forte maltempo che ha provocato allagamenti e mandato il traffico in tilt. Secondo l’Agenzia Pernambucana di Acque e Clima (Apac), Olinda è stato il comune più colpito, con 57,2 mm di pioggia in sole 3 ore. A Recife, la centralissima Avenida Agamenon Magalhães è stata sommersa dall’acqua.

Le piogge, accompagnate da forti venti, hanno indotto il Tribunale Regionale Elettorale di Pernambuco a sospendere le attività in presenza per giovedì 15 maggio. Anche l’Università Federale di Pernambuco ha raccomandato di evitare spostamenti in caso di pericolo, suggerendo attività remote.

Secondo Apac, le precipitazioni continueranno con intensità moderata o forte, soprattutto nelle Zonas da Mata Norte e Sul. Le temperature oscilleranno tra i +23°C e i +29°C, con minime di +21°C nelle zone interne.