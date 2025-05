Maltempo Brasile: primi fiocchi di neve nella Serra Gaucha, nel Rio Grande do Sul | VIDEO

MeteoWeb

Fiocchi di neve sono caduti nelle prime ore del giorno in alcune località della Serra Gaucha, regione montuosa nel sud del Brasile. L’evento, conseguenza dell’avanzare di un fronte freddo nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, si è ripetuto un paio di volte, seppur di breve durata e intensità, nelle zone di maggiore altitudine. Come in altre occasioni, la nevicata, talora alternata a pioggia congelata, ha richiamato l’attenzione dei media e dei turisti. Il fenomeno si registra nelle zone montuose presenti al sud del Paese, generalmente nel corso della stagione fredda (da giugno ad agosto).