Maltempo, Buenos Aires nella morsa del temporale: allagamenti e oltre mille evacuati | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale si è abbattuto nel corso della notte sulla provincia di Buenos Aires, in Argentina, causando vasti allagamenti e disagi nei trasporti in diversi municipi. Dopo che le precipitazioni hanno raggiunto il volume record di 300 millimetri il Servizio Meteorologico Nazionale (Smn) ha diramato l’allerta rossa per la città di Zarate – finora la più colpita – e altri centri vicini tra cui Moreno, Salto, Campana, Santo Antonio de Areco e Exaltación de la Cruz. Complessivamente, riporta il quotidiano La Nacion, sarebbero già 1.005 le persone evacuate.

La protezione civile della provincia invita i cittadini a non uscire di casa. Secondo il Smn, la zona sarà interessata temporale che potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento e fulmini almeno fino a domenica. Rischio ‘medio’ per la capitale Buenos Aires, dove pure sono stati segnalati disagi. Il governo federale è già mobilitato per affrontare l’emergenza ed affiancare le amministrazioni locali. “Le forze di sicurezza sono pronte per fornire assistenza. Una equipe dell’Agenzia federale di emergenza è in viaggio verso la zona colpita per coordinare le operazioni insieme ai sindaci”, ha scritto su X il ministro della sicurezza Patricia Bullrich.