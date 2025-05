Maltempo Bulgaria, terribile tempesta a Burgas: grandine come noci e vento a 100km/h | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta grandinata, con chicchi grandi quanto una noce, si è abbattuta sulla città di Burgas, in Bulgaria. La violenta tempesta ha colpito la città intorno alle 16:30 di oggi, quando le masse d’aria provenienti dall’entroterra si sono scontrate con il fronte freddo proveniente dal Mar Nero. Il risultato è stata una vera e propria apocalisse nel quartiere Meden Rudnik, nel quartiere Vazrazhdane e nel centro stesso della città. La pioggia non è durata più di 15 minuti ma è bastata per provocare allagamenti in alcune strade.

Se in centro, la dimensione dei chicchi di grandine è stata più contenuta, sopra il quartiere Meden Rudnik, a ovest, in alcuni punti i pezzi di ghiaccio erano grandi quasi quanto una noce.

Durante la tempesta a Burgas, le raffiche di vento hanno raggiunto i 100km/h, secondo quanto riportato da Meteo Bulgaria.

Un automobilista ha avuto un incidente molto grave a Burgas quando la sua auto è uscita di strada e ha rischiato di sprofondare nel Lago Vaya. La causa dell’incidente è molto probabilmente la forte pioggia e il manto stradale scivoloso. È molto probabile che il conducente dell’auto stesse guidando a una velocità inadeguata alle condizioni meteorologiche.

