Maltempo Calabria: piogge eccezionali in 48 ore, intense ma benefiche

Dopo giorni di instabilità, il ciclone Ines ha definitivamente lasciato la Calabria, aprendo una fase più stabile e asciutta. Il suo passaggio, tuttavia, ha lasciato un’impronta ben visibile nel quadro pluviometrico regionale: una vera e propria ricarica idrica che, fortunatamente, non ha causato danni, ma anzi si è rivelata un beneficio importante in vista dell’estate. Nelle ultime 48 ore, infatti, sono caduti quantitativi di pioggia davvero rilevanti su gran parte del territorio calabrese.

La mappa delle precipitazioni evidenzia chiaramente, con colori viola e violacei, le zone che hanno ricevuto i maggiori accumuli. Si tratta di un evento eccezionale per il mese di maggio, sia per intensità che per diffusione.

Le zone più colpite: piogge da record nelle Serre e sull’Aspromonte

Secondo i dati raccolti dai centri meteorologici regionali, le aree che hanno registrato le precipitazioni più intense si trovano soprattutto lungo il versante ionico e nell’entroterra montuoso:

Cenadi-Serralta : 112,4 mm

: 112,4 mm Serra San Bruno : 105 mm

: 105 mm Cropani : 103,8 mm

: 103,8 mm Soveria Simeri : 103,2 mm

: 103,2 mm Gimigliano : 103 mm

: 103 mm Squillace : 102 mm

: 102 mm Joppolo (Vibonese): 83,8 mm

In tutte queste località, in appena due giorni, è piovuto l’equivalente di due mesi di precipitazioni medie per maggio. Un dato che mette in evidenza la portata dell’evento, ma anche la capacità del territorio, in questo caso, di assorbire senza gravi conseguenze.

I capoluoghi non sono stati risparmiati

Anche i principali centri urbani hanno fatto registrare accumuli significativi:

Catanzaro ha totalizzato quasi 70 mm di pioggia, superando la media mensile del periodo.

ha totalizzato quasi di pioggia, superando la media mensile del periodo. Vibo Valentia si è attestata su 50,6 mm, un valore perfettamente in linea con il totale mensile di maggio.

Questi numeri sottolineano la generalizzata distribuzione delle piogge, che ha interessato non solo le zone montane o costiere, ma anche le aree urbane, contribuendo così a ricostituire le riserve idriche su scala regionale.

Una pioggia utile e senza danni: la migliore delle ipotesi

Il dato forse più positivo è che queste piogge, pur intense, non hanno causato criticità significative. Nessun allagamento importante, nessuna frana di rilievo, nessuna emergenza. La pioggia è caduta con intensità ma in modo diffuso, consentendo al terreno di assorbire gradualmente l’acqua e ai bacini di raccogliere preziose risorse per i mesi più caldi.

In un periodo in cui l’approvvigionamento idrico estivo rappresenta una delle principali sfide per l’Italia meridionale, episodi come quello appena concluso sono da considerare come un’opportunità meteorologica favorevole, in grado di rinforzare il bilancio idrico in vista di giugno, luglio e agosto.

Uno sguardo all’estate: riserve d’acqua in crescita

Grazie alla distribuzione omogenea delle piogge, segnalata dai colori blu che coprono buona parte della Calabria sulla mappa delle ultime 48 ore, si può affermare che l’intera regione ha beneficiato di un importante apporto pluviometrico.

La speranza è che questa riserva, accumulata senza eccessi critici, possa rappresentare un margine di sicurezza in più per affrontare le probabili ondate di calore estive che, secondo le proiezioni stagionali, non mancheranno.

Un bilancio positivo da un ciclone atipico

Il ciclone Ines, pur avendo generato piogge eccezionali, si è comportato in modo meno distruttivo del previsto. Ha distribuito acqua su tutta la regione, colpendo con intensità ma senza causare danni gravi. Le precipitazioni hanno toccato punte superiori ai 100 mm in 48 ore, rappresentando un evento notevole dal punto di vista climatologico, ma anche una risorsa per i mesi a venire.

Un evento che ricorda quanto, in meteorologia, non sempre il maltempo è sinonimo di disastro. A volte, come in questo caso, può essere una preziosa alleata nella gestione delle risorse naturali.

