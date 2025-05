Maltempo, Calabria e Sicilia sott’acqua: nubifragi in corso, è l’antipasto della prossima settimana!

MeteoWeb

Calabria e Sicilia sono letteralmente sott’acqua in queste ore. Piove a dirotto sulla Sicilia nord/orientale e in tutta la Calabria, con accumuli già rilevanti in varie zone della Calabria dove sono già caduti 78mm a San Nicola da Crissa, 46mm a Petilia Policastro, 45mm a Umbriatico, 38mm a Pizzoni, 32mm a Palermiti, 28mm a Cotronei, 24mm a Cittanova, 23mm a Rocca di Neto e a Squillace, 20mm a Soverato e a Stilo, 18mm a Palmi e a Laino Borgo, 14mm a Catanzaro e a Castrovillari.

Veri e propri nubifragi sono in corso anche in Sicilia, sui Peloritani nell’hinterland di Messina dove abbiamo 37mm a Calvaruso, 33mm a Rometta, 32mm a Pace del Mela, 23mm a Montalbano Elicona, 20mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 19mm a Torre Faro. Il maltempo di oggi, ampiamente previsto nei bollettini dei giorni scorsi, è soltanto un piccolo antipasto rispetto a ciò che si verificherà in queste aree la prossima settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: