Maltempo, piogge senza precedenti a Poipet: sott’acqua la città della Cambogia | VIDEO

La sera di sabato 10 maggio, il Maggiore Generale Sit Loh, Commissario della Polizia Provinciale di Banteay Meanchey, ha inviato diverse forze di Polizia, in collaborazione con le autorità locali, per avviare immediatamente un’operazione di emergenza per aiutare migliaia di famiglie di Poipet, città della Cambogia situata al confine con la Thailandia, che stanno subendo inondazioni a seguito di piogge senza precedenti. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le strade coperte d’acqua, con le auto sommerse e case e negozi invase dall’acqua. Alcune aree sono state chiuse per motivi di sicurezza, tra cui alcune strade con più di 1 metro d’acqua, quasi 2 metri.

Prom Pisit, Capo della Polizia della Città di Poipet, ha affermato che attraverso questa operazione di prevenzione, contenimento e soccorso, le forze di Polizia hanno garantito ordine e sicurezza alla popolazione. Contemporaneamente, il Commissario generale ha impartito ordini severi a tutte le forze di Polizia affinché si impegnassero a soccorrere il prima possibile, in particolare gli anziani, i disabili, i malati, le donne incinte e i bambini piccoli, per evitare eventuali incidenti.

Nel frattempo, in Thailandia, anche la zona di confine vicino alla città di Poipet è stata colpita dalle inondazioni causate dalle forti piogge.