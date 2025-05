Maltempo Canada: spettacolare supercella genera il primo tornado del 2025 nello Saskatchewan

MeteoWeb

Nel cuore delle praterie del Canada occidentale, uno spettacolare evento atmosferico ha catturato l’attenzione di meteorologi e appassionati di fenomeni estremi: si tratta del primo tornado del 2025 confermato in Saskatchewan, avvistato nei pressi della località di Fort Walsh, nella regione di Maple Creek. L’evento si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 17 maggio, quando una potente supercella temporalesca ha prodotto una tromba d’aria ben visibile e fotografata da numerosi osservatori locali intorno alle 17:30 ora locale.

Tornado a maggio: un fenomeno raro ma non impossibile

Sebbene i tornado in Saskatchewan non siano una novità, è piuttosto raro che si verifichino nel mese di maggio. La stagione tornadica nella provincia canadese tende infatti a concentrarsi tra giugno e agosto, quando la combinazione tra aria calda, umida e l’arrivo di impulsi freddi in quota crea l’ambiente ideale per lo sviluppo di supercelle e fenomeni vorticosi.

L’evento del 17 maggio si inserisce dunque in un contesto anomalamente precoce, che testimonia un inizio anticipato della stagione dei temporali nell’ovest del Canada. Nelle ultime settimane, infatti, sono già stati emessi diversi avvisi di forte maltempo, con potenziale tornadico in più aree della provincia.

Il contesto meteorologico: supercelle, siccità e incendi

Il tornado si è sviluppato all’interno di un ampio sistema temporalesco che ha attraversato il sud della provincia, in una zona già segnata da condizioni di siccità prolungata. La combinazione tra fulmini frequenti e vegetazione secca ha infatti portato a un innalzamento del rischio incendi, costringendo le autorità a monitorare con attenzione l’evoluzione delle condizioni sul territorio.

Fortunatamente, in relazione al tornado del 17 maggio non sono stati segnalati danni significativi né feriti, anche se l’episodio ha riacceso il dibattito sull’impatto del cambiamento climatico nella variazione delle stagioni atmosferiche estreme.

Fotografi e appassionati: immagini spettacolari della supercella

A rendere ancora più impressionante l’evento è stata la straordinaria visibilità della supercella, immortalata da diversi fotografi e storm chaser. Le immagini diffuse online mostrano una nube a incudine ben strutturata, con una base scura e compatta da cui si estendeva il tornado — un esempio didattico perfetto di formazione tornadica in pianura.

Questo tipo di fenomeni, pur spettacolari, rappresentano un importante campanello d’allarme per le comunità locali, sempre più esposte a episodi intensi e improvvisi, soprattutto in un contesto climatico che mostra segni evidenti di trasformazione.

Conclusione: un tornado precoce che annuncia una stagione a rischio

Il tornado del 17 maggio in Saskatchewan segna ufficialmente l’inizio della stagione tornadica 2025 in Canada, con un episodio raro per il mese di maggio ma perfettamente in linea con la tendenza all’anticipazione dei fenomeni estremi.

Se le condizioni atmosferiche continueranno su questo trend, le prossime settimane potrebbero vedere un aumento della frequenza e dell’intensità dei temporali, con nuovi rischi per le popolazioni e gli ecosistemi locali. L’Environment and Climate Change Canada (ECCC) invita alla prudenza, al monitoraggio costante e all’attenzione verso gli avvisi ufficiali di allerta.