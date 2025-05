Il maltempo si estende verso il Centro: linea di temporali nel Lazio, Roma colpita in pieno | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo portato dal ciclone polare si estende verso il Centro Italia e iniziano a formarsi i primi temporali tra Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Forti temporali stanno colpendo Roma con una linea temporalesca che si estende dalla bassa Sabina fino a Pomezia e Ardea. Si registrano forti rovesci sulla zona ovest e centrale della Capitale e tra Pomezia e Ardea. I fenomeni sono intensi ma non sono accompagnati da raffiche di vento o grandine. Si registra anche qualche fulmine. Sono già caduti 13mm di pioggia a Roma San Pietro e Roma Monteverde e 7mm a Roma Marconi.

