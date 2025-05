Maltempo Cina, piogge record a Pechino e Hebei: allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito la Cina settentrionale, con 24 stazioni meteorologiche a Pechino e Hebei che hanno battuto il record di precipitazioni in un solo giorno a maggio, con la massima piovosità che ha raggiunto i 170mm. Forti piogge hanno colpito tutta la città di Pechino in quella che è stata la prima pioggia intensa sulla città quest’anno. Zhang Linna, capo meteorologo dell’Ufficio meteorologico municipale, ha affermato che tra le 20 stazioni meteorologiche nazionali di Pechino, le precipitazioni registrate in 15 stazioni hanno battuto il record per la massima precipitazione giornaliera all’inizio di maggio.

Secondo le statistiche, dalle 16:00 dell’8 maggio alle 20:00 del 9 maggio, la precipitazione media in città è stata di 46,9mm, con una precipitazione media di 41,2mm nell’area urbana, 65,6mm nel nord-ovest, 61,7mm nel sud-ovest, 36,3mm nel nord-est e 38,1mm nel sud-est. Le precipitazioni più elevate si sono verificate nella zona di acque calde di Yanqing, raggiungendo i 166,2mm.

In realtà è raro vedere precipitazioni così intense a Pechino nel mese di maggio. “Maggio è già la stagione della forte convezione a Pechino. È comune vedere precipitazioni particolarmente intense in una singola stazione, ma è relativamente raro vedere precipitazioni che durino così a lungo in tutta la città come in questo periodo”, ha affermato Zhang Linna. Dalle 16:00 dell’8 maggio alle 20:00 del 9 maggio, la pioggia ha continuato a cadere per ben 28 ore.