Maltempo Cina: piogge torrenziali sommergono Wuhan, morti e dispersi per le frane nel Guizhou | VIDEO

Oggi Wuhan, città nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, è stata colpita da piogge torrenziali estreme, con alcune strade che sono finite sommerse da oltre 1 metro d’acqua. Le inondazioni hanno sommerso i veicoli e creato notevoli difficoltà ai pendolari. All’Università di Wuhan sono stati registrati 220mm di pioggia in 12 ore. Dalla notte del 21 maggio, Wuhan ha emesso sette allerte per forti piogge, passando all’allerta rossa – il livello di allerta più alto – alle 4:19 del mattino di oggi, giovedì 22 maggio, segnando la prima allerta di questo tipo dell’anno. L’Ufficio meteorologico provinciale di Hubei ha inoltre avviato una risposta di emergenza di Livello 3 per gravi disastri meteorologici (forti piogge).

Maltempo Cina, strade allagate a Wuhan

Frane nel Guizhou: almeno 4 morti e 17 dispersi

Almeno quattro persone sono morte e altre 17 risultano disperse a causa delle frane che hanno colpito alcune zone remote della provincia montuosa di Guizhou, nella Cina sudoccidentale. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Xinhua. Le riprese aeree diffuse dalla Cctv mostrano un villaggio devastato da una frana di fango marrone che ha ricoperto i campi agricoli prima di accumularsi ai piedi di una montagna. Il Ministero per la gestione delle emergenze ha esortato le squadre di soccorso a impiegare “tutti i mezzi possibili” per trovare i dispersi, sottolineando che questa zona remota, con il suo terreno “scosceso“, rende le operazioni “particolarmente difficili“.