Maltempo Cina, violenti temporali nello Shandong: raffiche fino a 125km/h | VIDEO

Lo Shandong, provincia orientale della Cina affacciata sul Mar Giallo, si ritrova sotto un’allerta meteo gialla per convezione intensa, con il rischio di grandine e forti piogge di breve durata in alcune aree. L’Osservatorio meteorologico provinciale dello Shandong aveva previsto dal pomeriggio alla notte del 2 maggio il verificarsi di un processo meteorologico temporalesco nella maggior parte delle aree della provincia di Shandong e in ciascuna area marina responsabile, con una piovosità media compresa tra 2 e 5mm nella provincia; i temporali nella maggior parte delle aree saranno accompagnati da raffiche di vento, grandine di piccole dimensioni e forti precipitazioni di breve durata superiori a 20mm all’ora in alcune aree. Si ritiene che questo grave processo meteorologico convettivo comprenda temporali, forti venti e aria fredda, che avranno effetti negativi sul turismo all’aria aperta, sulla sicurezza marittima, sui trasporti, sulla produzione agricola e sulle attività all’aperto.

E le immagini a corredo dell’articolo dimostrano tutta la violenza dei fenomeni che si stanno abbattendo sullo Shandong, con la raffica massima che ha raggiunto i 125km/h.

Il Dipartimento meteorologico consiglia al pubblico di prestare molta attenzione ai cambiamenti meteorologici e di prendere precauzioni contro fenomeni convettivi intensi, come temporali, raffiche di vento, fulmini e grandine.

Maltempo Cina, forti temporali e raffiche di vento si abbattono sullo Shandong

