Maltempo nel Cuneese: decine di interventi dei Vigili del Fuoco e danni ingenti

La provincia di Cuneo è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha causato disagi, allagamenti e gravi danni all’agricoltura. Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 50 interventi in poche ore, concentrati soprattutto nella fascia pedemontana del territorio. Le situazioni più critiche si sono registrate nei comuni di Bernezzo, Caraglio e Cuneo, oltre che nell’area del Monregalese, tra Roccaforte e Frabosa.

Il maltempo ha colpito con particolare intensità nel pomeriggio, portando con sé vere e proprie bombe d’acqua e grandinate a macchia di leopardo. Coldiretti Cuneo ha lanciato l’allarme: la pioggia incessante e le grandinate hanno provocato danni estesi, soprattutto nei comparti cerealicolo e frutticolo. Colpite in modo significativo le coltivazioni di mais, già compromesse da un attacco fungino favorito dall’umidità eccessiva, oltre a grano, orzo e frutteti privi di protezione antigrandine.

Le grandinate più intense hanno interessato i comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Piasco, Busca, Centallo, Castelletto Stura, Peveragno, Mondovì e la stessa Cuneo. In queste ore, i tecnici di Coldiretti sono impegnati in sopralluoghi per una prima stima dei danni, che si preannunciano pesanti ma al momento non quantificabili.

