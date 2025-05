Maltempo, Curcio: “2,8 miliardi per finanziare urgenze non per ridurre il rischio”

MeteoWeb

“Fino adesso le azioni che sono state finanziate non sono strettissimamente connesse con quello che è il tema della riduzione del rischio che necessita una visione del territorio diversa rispetto a quella che si è fatta fino adesso. Cioè questi 2 miliardi e 800mila euro” destinati all’Emilia-Romagna, alla Toscana e alle Marche attraverso il decreto legge 61 del 2023 “hanno consentito di ripristinare gli argini, di ripristinare le strade“, di agire quindi sull’emergenza: è quanto ha sottolineato il Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione, Fabrizio Curcio, durante l’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019. Di questi 2,8 miliardi, ha spiegato poi Curcio, “328 milioni di euro arrivano del Fondo di solidarietà europea e vanno alla gestione emergenziale, quindi ancora sulla prima parte. Cioè noi ci stiamo ancora concentrando sulla parte iniziale, non di riduzione del rischio, ma su quelle che sono le attività di ripristino“.