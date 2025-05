Maltempo Egitto, violento temporale ad Alessandria: vento, grandine e pioggia provocano danni

MeteoWeb

Un violento temporale, insolito per la stagione, ha colpito la città di Alessandria, in Egitto, con forte vento, grandine e tanta pioggia. La grandine si è abbattuta sulla città durante la notte, costringendo la gente a fuggire dai bar mentre le raffiche di vento facevano picchiare i chicchi di ghiaccio sulle finestre e i sottopassaggi finivano sommersi dalla pioggia. Il risultato del forte maltempo sono state strade allagate e attività commerciali sul lungomare danneggiate.

Il Governatore di Alessandria, Ahmed Khaled Hassan, ha alzato il livello di allerta e le squadre di emergenza hanno lavorato per tutta la mattina per rimuovere le auto e i detriti. Non sono state segnalate vittime.