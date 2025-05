Maltempo Emilia Romagna: piano anti-dissesto da 28 milioni

MeteoWeb

Quasi 200 cantieri per la messa in sicurezza del territorio: dagli argini dei torrenti interessati dalle piene del giugno 2024 alla sistemazione di tantissime strade comunali e non solo, danneggiate da frane e maltempo. E, ancora, ulteriori risorse per finanziare i Cis (Contributi di immediato sostegno) per nuclei familiari e attività economiche danneggiate dagli eventi. Con un pacchetto da 185 interventi su strade, fiumi e versanti, la Regione Emilia Romagna ha approvato il secondo stralcio del Piano da 28 milioni di euro che finanzia nuove opere da realizzare nei territori delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Si tratta di interventi che proseguono l’opera di ripristino del territorio dopo l’ondata di maltempo che ha colpito gran parte dell’Emilia Romagna dal 20 al 29 giugno 2024, con piogge che avevano fatto registrare cumulate di 180-200mm e piene significative su numerosi corsi d’acqua: Parma, Enza, Crostolo, Secchia e Panaro. A ciò si erano aggiunti colmi ai massimi storici nei corsi d’acqua minori, con esondazioni e allagamenti, oltre a centinaia di frane e ruscellamenti diffusi sui versanti.

Queste risorse, messe a disposizione dal Governo a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si aggiungono a un precedente stanziamento di oltre 21,5 milioni di euro per l’attuazione di un primo stralcio di opere, portando a circa 50 milioni di euro le risorse messe in campo. Nel dettaglio si contano 26 interventi nel Bolognese, con un investimento di 3.395.519 euro; 8 nella provincia di Forlì-Cesena, per 524.674 euro; 33 nel Modenese, con 6.769.966 euro di risorse; 19 nel Piacentino, per 3.605.000 euro; 69 nel Parmense, con risorse pari a 5.812.366 euro; 30 nel Reggiano, con un investimento di 6.573.104 euro. Il tutto per un importo complessivo di 26.680.630 euro.

I lavori dovranno essere affidati entro 90 giorni e ultimati nel giro di 18 mesi. Il piano comprende anche risorse pari a circa 1,3 milioni di euro per i Contributi di immediato sostegno (Cis) a 209 nuclei famigliari e 33 attività economiche danneggiate dagli eventi.