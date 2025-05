Maltempo Emilia Romagna, possibile tornado a Cesena | FOTO

MeteoWeb

Possibile tornado nel pomeriggio di oggi nella zona di Cesena nord. Le immagini condivise sui social mostrano un Funnel Cloud (o nube a mensola) molto pronunciato, che potrebbe aver toccato il suolo per pochi minuti. Il Funnel Cloud è un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. In questo caso, potrebbe essere stato così per pochi minuti e si potrebbe dunque parlare ufficialmente di tornado. Il vortice era così imponente da essere visibile anche a grande distanza. Non ci sono notizie di eventuali danni associati al fenomeno.

Forti temporali sono in atto nella zona tra Parma, Reggio Emilia e Modena.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.