Maltempo Emilia-Romagna, forte temporale: downburst e piogge intense tra Forlì, Faenza e San Zaccaria | VIDEO

Una serata di maltempo improvviso ha colpito l’area dell’Emilia-Romagna, con un forte temporale che si è abbattuto attorno alle ore 22:40 sulla località di San Zaccaria (RA), accompagnato da violente raffiche di vento, tipiche di un downburst. Il peggioramento ha avuto inizio poco dopo le 22:00, quando rovesci diffusi hanno interessato tutta la Romagna, con particolare intensità nelle zone comprese tra Faenza e Forlì. Le precipitazioni si sono progressivamente spinte verso le pianure, attivando celle temporalesche particolarmente vivaci. Fenomeni intensi tra le località di San Leonardo, Forlì, Villanova e Reda di Faenza.

Temporali anche a Modigliana, nel Forlivese, segnalano un quadro di instabilità diffusa su buona parte della Romagna centrale. Piogge abbondanti in poche ore: all’aeroporto di Forlì si sono registrati 45 mm di pioggia, poi saliti rapidamente a 57 mm nel giro di pochi minuti. A San Biagio di Faenza il pluviometro ha misurato 31,2 mm, a conferma di una situazione intensa e inaspettata. Alle 22:35 il sistema temporalesco insisteva con forti precipitazioni, fulmini e tuoni tra Forlì e l’area nord-orientale verso San Zaccaria, Savio e Classe, ma anche lungo l’asse Forlì–Faenza. Un evento meteo che, pur non previsto con questa intensità nelle previsioni ufficiali, ha sorpreso per dinamismo e rapidità evolutiva.

