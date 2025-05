Maltempo Emilia Romagna, nuovi temporali e Funnel Cloud nel Ferrarese | FOTO

MeteoWeb

Anche oggi giornata di instabilità in Emilia Romagna. Nuovo aumento dell’instabilità tra Ferrarese e Ravennate settentrionale e a ridosso delle zone appenniniche, in particolare sul settore emiliano: in atto rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Da segnalare, in particolare, un Funnel Cloud piuttosto pronunciato nella zona tra Ostellato e Massa Fiscaglia, nel Ferrarese, come segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Il Funnel Cloud (o nube ad imbuto) è un tentativo di tornado, in cui il vortice in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Temporali in atto anche sull’Appennino parmense.

Sul fronte precipitazioni, dalla mezzanotte sulla regione sono caduti finora 30mm a San Giovanni in Marignano, 19mm a Pinarella, 16mm a Mezzano, Bore, 15mm a Bellaria, 13mm a Rimini, 11mm a Pontemaodino, 10mm a Medicina, 9mm a Cesenatico, Bondeno.

