Maltempo Emilia Romagna, forti temporali tra Modenese e Ferrarese | VIDEO

Altra giornata di forti temporali al Nord Italia. Oltre al Piemonte, un’altra regione colpita dai fenomeni è l’Emilia Romagna. Temporali estesi, associati a locali grandinate e forti raffiche di vento, sono in atto tra Ferrarese e Modenese, mentre rovesci sparsi sono in corso altrove ma per lo più di debole intensità. Tra le località più colpite figurano Ferrara, Cento, Finale Emilia, Gavello, San Martino Spino, Sant’Agostino, Mirabello e Bondeno, come segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

Tra i dati pluviometrici più importanti della giornata nella regione, segnaliamo: 39mm a Poggetto, 34mm a Novi di Modena, 28mm a San Matteo della Decima, 25mm a Dosso, 23mm a Cento, 18mm a San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, 17mm a Ferrara, San Marino, 15mm a Formignana, Sant’Agostino. È atteso un miglioramento nel corso delle prossime ore.

