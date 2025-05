Maltempo Emilia-Romagna: vento forte e alberi crollati a Rimini

MeteoWeb

Il vento forte nella notte ha provocato il crollo di diversi alberi a Rimini, dove già dalle prime ore di questa mattina alcune squadre di Anthea e di Hera stanno lavorando per pulire e sistemare strade e marciapiedi. Le raffiche, ha riportato il Comune, pur non raggiungendo picchi particolarmente elevati, hanno mantenuto una velocità costante tra i 50 e i 60 km/h per diverse ore, generando criticità. Le principali segnalazioni riguardano un albero caduto in via Euterpe, in un’area verde e senza provocare danni, e un altro in via Turchetta, dove è stato segnalato un lieve danno a un’auto in sosta. “Per il resto non si registrano danni rilevanti o situazioni di pericolo“, è stato evidenziato.

