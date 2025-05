Maltempo estremo in Abruzzo: violenta grandinata e oltre 400 fulmini colpiscono Ortona

MeteoWeb

L’Italia continua a fare i conti con un’ondata di maltempo di stampo polare, che nelle ultime ore ha nuovamente colpito duramente diverse regioni, in particolare il versante adriatico. Dopo giorni segnati da piogge insistenti e temporali intensi, un nuovo fronte instabile ha attraversato la Penisola sotto la spinta di un ciclone polare in movimento da nord verso sud-est.

Tempesta su Ortona: grandine e fulmini in meno di un’ora

La mattina di venerdì ha visto lo sviluppo di un imponente sistema temporalesco sulle colline abruzzesi, in particolare tra il pescarese e il chietino. Le prime avvisaglie si sono manifestate con la formazione di una spettacolare shelf cloud, segno inequivocabile dell’arrivo di un temporale severo.

Poco dopo, il fronte ha raggiunto la costa adriatica colpendo in pieno Ortona, in provincia di Chieti. La città è stata investita da un nubifragio di forte intensità, accompagnato da grandine di dimensioni comprese tra i 5 e i 15 mm e da un’intensa attività elettrica: si sono registrati quasi 450 fulmini nell’arco di circa un’ora. Una situazione che ha creato disagi alla circolazione e momentanei allagamenti in alcune aree urbane.

Il ciclone polare si sposta, ma il maltempo non è ancora finito

Il nucleo instabile che ha colpito l’Abruzzo è legato alla circolazione ciclonica attualmente in transito sull’Italia, innescata da aria fredda in discesa dalla Scandinavia. Questo sistema, nelle prossime ore, tenderà a muoversi verso est/sud-est, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle regioni più occidentali della Penisola.

Tuttavia, non si può ancora parlare di fine del maltempo. Un ultimo impulso freddo, anch’esso di origine nord-europea, è atteso tra la serata di venerdì e la giornata di sabato. Questa ulteriore perturbazione raggiungerà prima il Nordest italiano e poi si dirigerà verso i Balcani, ma il suo passaggio potrebbe riattivare fenomeni instabili anche sull’Abruzzo, seppur in modo più frammentato.

Temperature ancora sotto media e instabilità residua

Oltre ai fenomeni violenti, il maltempo sta mantenendo le temperature su valori nettamente inferiori alle medie stagionali. In molte aree del Centro-Sud, il clima continua a presentare caratteristiche quasi autunnali, con massime che faticano a superare i 20°C anche in pianura.

Questa persistente anomalia termica, unita alla variabilità atmosferica attesa nel weekend, suggerisce che l’instabilità non è destinata a concludersi nel breve termine. Anche se il peggio sembra alle spalle, nuovi episodi temporaleschi localizzati potrebbero verificarsi fino a domenica, specie lungo l’Appennino e nelle zone interne.

