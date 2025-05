Maltempo estremo: maggio come ottobre, allagamenti record e temporali autorigeneranti

MeteoWeb

La serata di ieri ha lasciato un’impronta ben visibile in alcune zone dell’Emilia-Romagna e della Liguria. Tra il ravennate, il forlivese e l’entroterra savonese, violenti temporali a carattere autorigenerante hanno provocato allagamenti urbani diffusi, con danni e disagi alla circolazione e alle infrastrutture locali. Ma quello che fino a qualche anno fa sarebbe stato classificato come evento eccezionale, oggi rientra ormai in uno schema che si sta facendo purtroppo abituale.

Non si è trattato, infatti, di esondazioni fluviali, bensì di allagamenti urbani provocati da piogge torrenziali concentrate in brevissimi lassi di tempo: uno degli effetti più evidenti di un clima che ha già cambiato le sue regole.

Dati impressionanti ma non più rari

I numeri parlano chiaro. In Emilia-Romagna, tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, si sono registrati oltre 60 mm di pioggia in un’ora e più di 70 mm in tre ore, valori capaci di mettere in crisi qualunque sistema fognario urbano. Ancora più estremo il dato relativo alla Liguria: nel savonese, un temporale autorigenerante ha fatto cadere fino a 223 millimetri di pioggia nel pomeriggio di ieri, causando frane, smottamenti e forti allagamenti in alcune vallate dell’entroterra.

Questi non sono più fenomeni “fuori scala”. Al contrario, rappresentano il volto sempre più frequente del nuovo scenario meteorologico italiano: brevi ma intensi eventi estremi, difficili da prevedere e gestire, ma con un potenziale distruttivo molto elevato.

Maggio come ottobre: le stagioni si assomigliano sempre di più

Uno degli aspetti più interessanti – e preoccupanti – di questo trend è la crescente somiglianza tra la primavera e l’autunno. Tradizionalmente agli antipodi per caratteristiche meteorologiche, le due stagioni oggi condividono un elemento chiave: l’enorme quantità di energia disponibile nell’atmosfera, capace di alimentare temporali violenti e persistenti. Maggio non è più quel mese di transizione mite e gradevole: si comporta sempre più spesso come un ottobre anticipato.

Il motivo è semplice e al tempo stesso allarmante: l’aumento delle temperature medie, accompagnato da un’umidità costantemente elevata nei bassi strati, crea le condizioni perfette per convettività esplosiva e precipitazioni concentrate, tipiche del clima tropicale più che del Mediterraneo temperato.

Adattamento: l’unica strada possibile

Di fronte a questi segnali, è ormai chiaro che non si tratta più di anomalie da archiviare come episodi isolati. La frequenza degli eventi estremi è in aumento, e le nostre città, infrastrutture e abitudini quotidiane non sono ancora pienamente preparate ad affrontarli.

Serve un cambio di passo: non solo nel modo di fare previsioni e di comunicare i rischi, ma soprattutto nella pianificazione urbanistica, nella gestione del territorio e nella cultura della prevenzione. Pensare che si tratti di fenomeni rari è un errore che non possiamo più permetterci. Oggi, l’adattamento al cambiamento climatico non è una scelta, ma una necessità impellente.

Il clima che cambia è già tra noi

Gli allagamenti urbani della serata di ieri, in Emilia-Romagna e in Liguria, sono soltanto l’ultimo tassello di un mosaico sempre più complesso. Il clima è cambiato, non in futuro, ma ora, e le sue conseguenze si misurano in millimetri di pioggia, in ore di allerta, in danni e disagi per i cittadini.

Più che guardare con nostalgia al passato, è tempo di guardare avanti con lucidità e responsabilità: le strategie di adattamento climatico non sono più rimandabili. E imparare a convivere con fenomeni come quelli di ieri non significa rassegnarsi, ma agire con consapevolezza e lungimiranza.