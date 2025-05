Maltempo estremo negli USA: strade come fiumi in Oklahoma | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il fine settimana del Memorial Day è iniziato con una violenta ondata di maltempo in diversi stati USA, colpendo in particolare la parte centro-meridionale del Paese. Centinaia di migliaia di persone sono interessate da un’allerta meteo, che comprende in particolare una vasta area dell’Oklahoma e parte dell’Arkansas. Il rischio di forti temporali si estende dalle pianure meridionali al Sud/Est, con isolati temporali potenzialmente pericolosi fino al Sud della Florida.

A corredo dell’articolo le immagini da McAlester, città dello Stato dell’Oklahoma, capoluogo della contea di Pittsburg, dove le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi in piena.