Maltempo Firenze: giardini e parchi chiusi per l’allerta arancione

È stato emesso un avviso di allerta arancione per rischio temporali e piogge intense su Firenze, valido per la giornata di lunedì 5 maggio 2025. La situazione meteorologica potrà determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. L’allerta scatterà a mezzanotte di oggi con codice giallo, per poi salire ad arancione dalle ore 8 alle 24 di lunedì. Al termine della giornata, l’allerta si concluderà. In via precauzionale, il Comune ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura di parchi e giardini con accesso regolamentato durante l’intera fascia oraria dell’allerta (dalle 8 alle 24).

Ai titolari di concessioni per attività economiche situate all’interno di parchi e giardini pubblici, viene richiesto di assicurare la sicurezza delle aree in gestione. Sospese tutte le attività all’aperto, inclusi mercati, spettacoli viaggianti, intrattenimenti e attrazioni mobili nelle aree verdi. Inoltre, sarà chiusa la fermata ‘Cascine’ della linea tramviaria T1, sempre dalle 8 alle 24, e resteranno inaccessibili anche i cimiteri comunali.

