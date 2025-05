Maltempo Friuli, 100mm di pioggia in 3 ore e oltre 200 fulmini: allagamenti

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che da questa mattina colpisce il Friuli Venezia Giulia – dove è in vigore un’allerta meteo gialla – è stata caratterizzata da temporali che hanno interessato principalmente, nel pomeriggio, la zona di Latisana, Palmanova, Buttrio, Cividale del Friuli e Valli del Natisone. In alcune aree, sono caduti 103mm di pioggia in 3 ore, evento con una frequenza di accadimento di una volta ogni 20-30 anni. Nelle ultime 6 ore sono stati rilevati circa 200 fulmini. Allagamenti si sono registrati a San Vito al Tagliamento, Pravisdomini e Pasiano in provincia di Pordenone; Pavia, Remanzacco, Moimacco, Pradamano, Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone e Manzano, in provincia di Udine.

È in corso un intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Udine all’ospedale di Cividale, dove si sono allagati i sotterranei. Soccorse anche persone rimaste bloccate a bordo delle loro auto in panne a causa delle strade allagate. La caduta di un masso nel comune di Pulfero, in località Brischis, ha coinvolto la viabilità e provocato danni a un’abitazione privata.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, sono stati registrati superamenti del livello di attenzione per alcuni idrometri secondari nella pianura pordenonese al confine con il Veneto e nel Cividalese.

Le previsioni meteo

Nelle prossime ore – informa la Protezione Civile regionale – saranno probabili ancora rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere più forti, determinando localmente accumuli di pioggia intensi in poche ore. I temporali, in serata, saranno più probabili verso la pianura e la costa. Durante la notte, entrerà vento da nord inizialmente sulla fascia occidentale della regione, poi vento di Bora sulla fascia orientale, con raffiche anche sostenute nella zona di Trieste.

