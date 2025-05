Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: allagamenti e alberi caduti, la bora spazza Trieste

MeteoWeb

Il maltempo ha continuato a colpire il Friuli-Venezia Giulia per tutta la notte, interessando in particolare la zona del Friuli. Nella sola area di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine, sono stati effettuati circa 20 interventi, con altri 20 in corso o in attesa di assegnazione, secondo l’aggiornamento di questa mattina. Tra gli episodi più rilevanti, all’alba a Torviscosa un grosso ramo è precipitato su un’auto parcheggiata, schiacciandola. Fortunatamente, non si registrano feriti. Gli altri interventi hanno riguardato allagamenti e danni causati da violenti rovesci. Nel frattempo, a Trieste, dalla notte scorsa soffia la Bora, con raffiche piuttosto intense.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

