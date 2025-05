Maltempo, grandine e calo termico al Nord Italia: le aree più colpite e le previsioni

MeteoWeb

Il Nord Italia sta vivendo una fase temporalesca particolarmente intensa. Come anticipato dai modelli previsionali, un impulso instabile attraversa le regioni settentrionali da nordovest verso sudest, innescando forti temporali, grandinate, nubifragi e un sensibile calo delle temperature.

Radar e segnalazioni: ecco le aree più colpite

Le immagini radar confermano la presenza di numerosi nuclei temporaleschi ben organizzati. Le zone più colpite sono:

In Lombardia , con forti rovesci tra Milanese , Pavese , Bresciano e Cremasco ;

, con forti rovesci tra , , e ; In Liguria , dove il maltempo si concentra tra Genova e Rapallo ;

, dove il si concentra tra e ; In Emilia occidentale , specialmente tra Piacenza e Parma , con temporali intensi e improvvisi;

, specialmente tra e , con e improvvisi; In Piemonte, sulle colline del Po tra Asti e Alessandria, si registrano grandinate di piccole dimensioni e locali nubifragi.

Dalla notte all’alba: l’evoluzione dei temporali

Già dalla tarda serata del 26 maggio, le prime celle temporalesche si sviluppano lungo le fasce pedemontane tra alto Canavese e Verbano. Durante la notte, i temporali scendono verso le medio-basse pianure del Piemonte, muovendosi da nordovest verso sudest. Anche la città di Torino viene interessata da forti rovesci notturni, accompagnati da fulminazioni frequenti e raffiche di vento.

Il tempo oggi: schiarite in arrivo e temperature più basse

Con il passare delle ore, l’instabilità tende a esaurirsi gradualmente. Dalla tarda mattinata, si aprono le prime ampie schiarite, che nel pomeriggio si estendono a gran parte del Nord Italia. Tuttavia, il passaggio perturbato provoca un temporaneo calo delle temperature massime, che oggi si mantengono tra i 21 e i 25°C su pianure e colline. Sulle aree pedemontane nord-occidentali e in alcune porzioni di pianura, i valori possono risultare localmente più alti, grazie alla rapida cessazione della copertura nuvolosa.

Maggio 2025: un mese instabile e movimentato

Questo episodio si inserisce in un contesto atmosferico che, per tutto il mese di maggio, continua a mostrarsi spiccatamente instabile. Il Nord Italia si trova sotto l’influenza di correnti fresche atlantiche, che contrastano con masse d’aria più calde subtropicali in risalita dal Mediterraneo. Il risultato è una sequenza di impulsi perturbati che porta piogge frequenti, temporali improvvisi e oscillazioni termiche pronunciate.

Le prossime ore: torna il sole, ma attenzione ai prossimi impulsi

Le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel breve termine. Tuttavia, non si esclude un nuovo peggioramento nel fine settimana, con possibili nuovi episodi temporaleschi.

