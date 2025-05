Maltempo, in atto temporali tra Emilia-Romagna e Toscana | LIVE

MeteoWeb

Una profonda circolazione depressionaria sta interessando il Mediterraneo, portando instabilità diffusa soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. In Toscana forti temporali stanno causando rovesci intensi sul crinale emiliano e in Romagna, in particolare nel Ravennate e Forlivese. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di oggi la circolazione ferroviaria è sospesa tra Marradi e Faenza.

Le condizioni meteo avverse sono destinate a perdurare per gran parte della settimana, con alto rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche, specie nelle zone interne e prealpine. Le temperature sono in calo, più marcato al Centro/Nord e in Sardegna, dove i valori potranno scendere al di sotto delle medie stagionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.