Maltempo in Emilia: forti piogge a Parma

Una perturbazione sta interessando l’Italia, portando forti rovesci e temporali soprattutto al Nord. A Parma si registrano piogge intense con temperature intorno ai +16°C. I fenomeni temporaleschi avanzano da Ovest verso Est, coinvolgendo in particolare l’Emilia occidentale. Colpite nelle scorse ore le zone tra il Parmense e il confine lombardo, con piogge anche su Piacenza e sull’alto Appennino piacentino e parmense.

