Maltempo in Puglia: piogge e temporali, poi irrompe il forte vento di Tramontana

La Puglia è alle prese con un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, in linea con le proiezioni dei modelli previsionali. Una perturbazione in discesa dai quadranti nord-occidentali ha raggiunto la regione, attivando rovesci e temporali anche intensi in progressivo scivolamento verso sud-est.

Nel corso della notte e delle prime ore del mattino, le precipitazioni hanno e stanno interessando in modo particolare il barese, dove si sono formate cellule temporalesche isolate ma capaci di generare forti rovesci localizzati. I fenomeni si muovono lungo un asse nord-ovest/sud-est, e tenderanno a coinvolgere progressivamente altre aree, in particolare la Valle d’Itria e il Salento, entro le prossime ore.

Piogge diffuse e instabilità in mattinata, ma miglioramento già dal pomeriggio

L’instabilità proseguirà ancora per qualche ora, con piogge a tratti diffuse che attraverseranno buona parte del territorio pugliese nella mattinata di oggi. Tuttavia, i modelli indicano un netto miglioramento già a partire dal primo pomeriggio: gli ultimi scrosci residui lasceranno rapidamente spazio a ampie schiarite, in un contesto che vedrà anche un progressivo rinforzo dei venti di Tramontana, localmente sostenuti, specie lungo le coste adriatiche.

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso entro sera, accompagnato da un clima più fresco e ventilato, tipico delle configurazioni sinottiche dominate da aria settentrionale.

L’anticiclone torna a rinforzarsi: da metà settimana rialzo termico e stabilità

Quella odierna rappresenta una breve parentesi instabile nel quadro meteorologico della regione. Già nelle giornate successive, infatti, si assisterà a un graduale cambiamento della configurazione sinottica generale sull’Europa meridionale.

Le ultime elaborazioni modellistiche evidenziano una nuova espansione verso levante del promontorio subtropicale nordafricano, che tenderà a spingere verso l’Italia masse d’aria più miti, in grado di attenuare progressivamente l’influenza delle correnti fresche settentrionali.

Questo si tradurrà in un deciso aumento delle temperature, con valori che torneranno a superare le medie stagionali già da giovedì, in particolare nelle zone interne e nelle aree costiere più riparate dal vento.

Parentesi instabile passeggera, poi spazio a sole e caldo

Dopo le piogge e i temporali che hanno segnato l’inizio della settimana, la Puglia si prepara a una fase più stabile e soleggiata. La rimonta dell’anticiclone subtropicale porterà clima più caldo e asciutto, con temperature in deciso aumento e cieli sereni almeno fino al weekend. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle correnti in quota e l’eventuale instabilità residua, in particolare nelle ore pomeridiane sulle aree interne.

Il quadro generale è dunque improntato a un ritorno del tempo tipicamente estivo, con sole protagonista e condizioni meteo in netto miglioramento sull’intero territorio regionale.

